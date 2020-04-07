В Северной Осетии скончался пациент с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

«У нас печальная новость. В больнице скончался пациент с положительным результатом на коронавирус, полученным на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РСО-А. Результат направлен для «подтверждения» в ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве», — сказано в сообщении ведомства в Instagram во вторник, 7 апреля.

По данным Роспотребнадзора на 7 апреля, в республике зафиксировано 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 683 жителя республики.

В России за сутки зафиксировано 1154 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране, по данным на 7 апреля, достигло 7497. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.

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