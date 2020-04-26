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Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии за сутки увеличилось на 53 и достигло 401 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства на субботу, прирост заболевших составил 43 случая с общим числом случаев — 348.

«По данным на утро воскресенья в Северной Осетии зарегистрирован 401 случай (+ 53 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией, 286 человек находятся на амбулаторном лечении, 56 человек проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 57 человек выздоровели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время двое скончались.

Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются — 1222 жителя республики, сняты с медицинского наблюдения 2312 человек, добавили в управлении ведомства.

В понедельник, по данным следствия, во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

После митинга главврач республиканской больницы Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что после несанкционированного митинга во Владикавказе возможен рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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