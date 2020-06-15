Денис Ворошилов. Поисковая группа обнаружила обломки упавшего в Северное море американского истребителя, поиски пилота продолжаются, сообщила пресс-группа 48-го авиаотряда ВВС США, в которой числился пропавший самолет.

Катастрофа произошла в понедельник утром у побережья Йоркшира. Самолет F-15C, выполнявший учебный полет в составе группы из четырех истребителей, упал в море. Судьба пилота неизвестна, в районе крушения работает британская береговая охрана.

«Береговой охране удалось обнаружить обломки упавшего F-15, спасательная операция продолжается. Пилот пока не найден», — говорится в заявлении.

Причины случившегося неизвестны.