В Северной Осетии будут судить 32-летнего полицейского Вадима Техова за ранение двух мужчин и жестокое убийство собственной супруги. В настоящее время он уже уволен из органов, а республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение в его отношении и направила дело в Ленинский райсуд.

Как рассказал представитель потерпевшей стороны, адвокат Андрей Сабинин, сотрудничающий с «Зоной права», первое преступление Техов совершил в ноябре 2018 года. Тогда у него произошла ссора с двумя мужчинами возле одного и баров и он ударил их ножом.

После этого суд отправил полицейского под домашний арест. Однако он постоянно нарушал режим и в сентябре 2019 года, продолжая оставаться по домашним арестом, приехал на работу к бывшей супруге Регине Гагиевой и нанес 22-летней девушке полтора десятка ножевых ранений. Она, не приходя в сознание, умерла в больнице. Ранее Техов неоднократно угрожал супруге убийством и избивал ее.

Также расследуется дело о халатности в отношении двух работников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, который попустительствовали нарушению Теховым режима домашнего ареста.