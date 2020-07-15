Правящий Социал-демократический союз (СДСМ) Северной Македонии экс-премьера Зорана Заева провозгласил победу на прошедших трехдневных парламентских выборах на основании предварительных данных избиркома.

Голосование на досрочных выборах в Собрание (парламент) страны было перенесено с 12 апреля из-за пандемии коронавируса и проходило три дня. По данным ГИК, всего правом голоса обладали 1 814 263 гражданина Северной Македонии. В понедельник проголосовали больные COVID-19, во вторник – граждане, находящиеся на дому по состоянию здоровья, заключенные, подопечные домов престарелых.

Среда объявлена в стране нерабочим днем, в этот день проголосовать могли все остальные граждане Северной Македонии. По данным ГИК, вовремя закрылись все 3,48 тысячи участков, которые работали до 21:00 (22:00 мск). На 20:00 (21:00 мск) явка составила 50,86%.

Согласно предварительным результатам обработки 70% голосов, с 36,8% побеждает СДСМ, крупнейшая оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ идет второй (35,9%), за ними следует крупнейшая албанская партия DUI с 10% и другие движения.

«Наша коалиция «Можем!», по данным избирательного штаба, в данный момент ведет с преимуществом в два мандата. Тенденция растет, и мы получаем новую информацию. Имею честь как глава избирательного штаба провозгласить победу моего СДСМ и нашей самой большой коалиции, после 18 лет провозглашаем победу с уверенным преимуществом», — заявил собравшимся в штабе партии генсек социал-демократов Люпчо Николовски, после чего с соратниками начал с музыкой праздновать победу.

При этом специальный сайт ГИК с результатами рухнул почти сразу после сообщения о первых результатах, избирком проводит брифинги вживую в своем офисе и транслирует их в Youtube.