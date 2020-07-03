В Северной Македонии за сутки скончались семь больных COVID-19, в стране выявлено самое высокое число жертв коронавируса в регионе Западных Балкан с начала пандемии — 328 умерших.

Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось в пределах 10. В Македонии в четверг оно составило 15 человек.

«Скончались семь человек, из них два в Скопье, два в Куманово, один в Струге, один в Кочани и один в Неготино. В последние 24 часа проведены 1454 теста, зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 328 человек, выявлены 6787 зараженных», — сообщил минздрав страны в пятницу.

С числом умерших свыше 320 Северная Македония оказалась на первом месте в регионе по числу жертв пандемии. При этом власти страны открыли международные аэропорты в Скопье и Охриде в среду. Министр здравоохранения Венко Филипче заявлял, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.

Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.