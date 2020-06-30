В Северной Македонии за сутки скончались четверо больных COVID-19, общее число умерших — 302 — стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.

Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось около 10 человек.

«Скончались 4 человек – по одному в Скопье, Прилепе, Тетово и в Гостиваре. В последние 24 часа проведены 1140 тестов, зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 302 человека, выявлены 6334 зараженных», — сообщил минздрав во вторник в Twitter.

С числом умерших от инфекции свыше 300 человек Северная Македония является лидером региона по числу жертв пандемии. При этом власти страны объявили в понедельник, что открывают международные аэропорты в Скопье и Охриде в предстоящую среду, 1 июля. Министр здравоохранения Венко Филипче заявил, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.

Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.