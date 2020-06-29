В Северной Македонии за сутки скончалось максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии — 12 человек, общее число умерших стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.

Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось около 10 человек.

«Скончались 12 человек — пять из них в Скопье, один в Штипе, двое в Тетово, двое в Струге, один в Велесе и один в Гостиваре. В последние 24 часа проведено 868 тестов, зарегистрировано 132 новых случая COVID-19. Всего с начал пандемии умерли 298 человек, выявлены 6209 зараженных», — сообщил минздрав в понедельник в Twitter.

С числом умерших от инфекции около 300 человек Северная Македония стала лидером региона по числу жертв пандемии. При этом власти страны сообщили в понедельник, что открывают международные аэропорты в Скопье и Охриде в предстоящую среду, 1 июля. Министр здравоохранения Венко Филипче заявил, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.

Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.