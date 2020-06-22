Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в городе Шарлотт в штате Северная Каролина в США, передает местный телеканал WBTV.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Как заявили в полицейском управлении, все началось с поступившего к ним звонка о человеке, которого сбил автомобиль. На месте происшествия полицейские обнаружили скопление сотен людей на улице. В этот момент началась стрельба.

По данным полиции, два человека скончались от полученных в результате стрельбы ранений, семеро пострадавших были госпитализированы. Полиция предполагает, что стреляли несколько человек. На данный момент задержания не проводились. Позднее поступили сообщения, что еще пять человек пострадали в результате наезда автомобилей. По данным медиков, состояние пяти или шести пострадавших оценивается как тяжелое.

По словам очевидцев, большое скопление людей на улице было связано с празднованием Juneteenth (ня освобождения рабов).