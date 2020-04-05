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Власти Севастополя выдали более 49,5 тысяч пропусков из 50 тысяч предусмотренных для сотрудников предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение города и торговлю товарами первой необходимости в условиях всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Ранее глава Севастополя отложил действие пропусков, дающих права на свободное передвижение по городу, в силу большего количества желающих, что привело к очередям. При этом, по его словам, основная база граждан, которым полагается спецпропуск, должна была быть сформирована за минувшие выходные, после чего пропускной режим должен полноценно заработать.

«Мы раздали уже 49 527 пропусков. Если подали заявку, но не получили пропуск, то тогда два варианта: либо вам его не одобрили и вы получите письмо с отказом завтра, либо для выдачи вас завтра пригласит отраслевой орган, который курирует вашу отрасль. Идти за пропусками никуда не надо», — написал Развожаев на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, отказать в выдаче пропуска могли по двум причинам: либо не были предоставлены все необходимые данные, либо обоснования, которое подтверждают, что отрасль относится к предприятиям, которые отвечают за жизнеобеспечение города и торговлю товарами первой необходимости.

По последним данным, в Крыму выявлено 20 случаев заражения коронавирусом. В соседнем субъекте — городе федерального значения Севастополе — пять. Режим самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля, а в Севастополе — до 12 апреля. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии. Проводится обработка транспорта, общественных мест и улиц.

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