В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды в Чернореченском водохранилище, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято по итогам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мишустин решил главную проблему Крыма

По словам исполняющего обязанности вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 миллиона кубометров воды, при этом 7 млн кубометров — это неприкосновенный запас.

«С учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», — заключил Базаров.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в свою очередь, сообщил, что со следующей недели начнется переброска воды из озера Гасфорта и с Кадыковского карьера.

Также будут проведены работы по замене водопровода, в первую очередь участков с большими потерями воды, а также геологические изыскания в целях поиска и оценки запасов подземных вод на территории Севастополя.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения. 8 октября в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крыму и Севастополю будет выделено более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения.