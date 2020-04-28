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Режим самоизоляции в Севастополе, установленный до 30 апреля, будет продлен еще на две недели, сообщил во вторник во время совещания с президентом Владимиром Путиным врио губернатора Михаил Развожаев.

«Главное, не допустить вспышки. И в этой связи режим самоизоляции мы ввели с 1 апреля. Это, на мой взгляд, позволило такую динамику сохранять. Очевидно, что в предстоящие две недели мы будем сохранять режим самоизоляции», — сказал Развожаев, напомнив, что во вторник в городе подтверждено еще 36 случаев заражения, из-за чего число инфицированных удвоилось.

Он отметил, что при этом, несмотря на все меры поддержки, необходимо возобновить работу ряда предприятий, так как в противном случае будет невозможно компенсировать их убытки. Власти планируют, продлив режим самоизоляции, разрешить возобновление работы "некоторым отраслям экономики и малого бизнеса".

Ранее Развожаев подчеркивал, что конкретные точки смогут открыться только в том случае, если там будут соблюдены повышенные меры предосторожности. Речь шла о возобновлении после 1 мая работы стоматологических кабинетов, парикмахерских и магазинов непродовольственных товаров.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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