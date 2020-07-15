Власти Севастополя сообщили, что начало первой смены в городском детском лагере «Ласпи» откладывается на неопределённый срок.

«С целью проведения дополнительных исследований и мероприятий по обеспечению безопасности детей заезд в ДОЛ «Ласпи» 15 июля 2020 года на первую смену перенесён на несколько дней», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение городского департамента образования и науки Севастополя.

Издание сообщает также, что на днях в лагере побывала межведомственная комиссия, которая пришла к выводу о готовности учреждения к приёму отдыхающих.

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