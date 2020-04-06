Департамент транспорта Севастополя объявил аукцион на строительство восьмой очереди трассы «Таврида» в Крыму. Это следует из материалов данных портала госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 10,2 млрд рублей, в понедельник, 6 апреля, сообщает ТАСС. Средства будут выплачены из бюджета.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–Бахчисарай–Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта–Севастополь, 8 этап», — говорится в описании объекта закупки.

Работы должны быть выполнены в срок до 1 декабря 2021 года. Заявки на участие в аукционе можно подать до 10:00 мск 29 мая, в тот же день, в 14:00 мск, состоится аукцион.

В ноябре 2019 года сообщалось, что федеральная трасса «Таврида» общей протяженностью 250 км построена на 77%. После завершения строительства на новой трассе построят многофункциональные зоны с мотелями, магазинами и пунктами медпомощи.

31 декабря 2018 года в Крыму открыли движение транспорта на первой очереди «Тавриды» от Керчи до Симферополя на участке 190 км. Движение транспорта открыли по двум полосам.