Она будет доступна до сентября.

За миграцией белух можно наблюдать онлайн. Для этого в Сети запустили прямую трансляцию, пишет Travel + Leisure.

Подводные камеры покажут, как белухи проплывают по территории Канады: реке Черчилл и Гудзонову заливу. В этих местах летом можно наблюдать до 57 000 белух. Отмечается, что во время трансляций зрители смогут услышать вокализацию белух.

Трансляция началась 15 июля и продолжится до сентября, подключиться к ней можно по ссылке.

Белуха — это вид зубатых китов, который обитает в Белом, Беринговом и Охотском морях. За разнообразие издаваемых звуков в США их назвали «морскими канарейками». Вокализация белух насчитывает более 50 звуковых сигналов.