24 июля на одном из хакерских форумов выставили на продажу архив с базой данных автовладельцев. Как пишет «Коммерсант», база содержит сведения примерно об 1 млн водителей из Москвы из Московской области. Указанные сведения актуальны на конец прошлого года.

Начальная цена базы составляет 1,5 тыс. долларов. Из приложенного к ней продавцом скриншота следует, что архив содержит данные о регистрации машин, марках и моделях, а также регистрационные знаки, VIN-коды и номера свидетельства о регистрации и ПТС. Также в базе содержатся имена, телефоны и даты рождения владельцев автомобилей.

По мнению основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна, эту базу может продавать инсайдер в крупной страховой компании или союзе, которого «никто особенно не ищет». «Судя по сочетанию данных автомобиля, владельца и его мобильного телефона, база создавалась для продаж страховых полисов», отметил эксперт.

Такая детальная база может заинтересовать угонщиков, а также специалистов по социальной инженерии. «Жертва может сама сообщить пароли, контактные данные, информацию о карте и расположении автомобиля, считая, что говорит с сотрудником ГИБДД или банка. Информация о расположении машины нужна тем, кто хочет украсть конкретную модель авто или сделать машину-дубликат с идентичными номерами, которая нужна для преступлений», — пояснил партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

«Возможны различного рода мошенничества с участием в ДТП, с оплатой штрафов, с оформлением поддельных номеров на транспортное средство, поддельных прав на автомобили и так далее», — считает менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

Напомним, это не первая утечка такого рода за последнее время. Так, в мае стало известно о выставленной в даркнете на продажу за примерно 14 тыс. долларов базе, содержащей 129 млн записей с информацией о транспортных средствах.