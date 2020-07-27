В Индии сняли на видео ссору и драку между львом и львицей, сообщает NDTV.

The Royal affair captured in Gir forest by @zubinashara. Headphone recommended. pic.twitter.com/TgCfRP07rT — Wild India (@WildIndia1) July 26, 2020

В Гирском лесу штата Гуджарат фотограф Зубин Ашара снял на видео драку азиатских львицы и льва. На кадрах видно, что дикие кошки рычат друг на друга на глазах у туристов, стоящих поодаль. Видеозапись выложили в социальную сеть, где она стала популярной у пользователей.

В комментариях многие писали, что ссора хищников похожа на семейные разборки между супругами. Кто-то шутил, что лев пришел домой без зарплаты (добычи), а кто-то предположил, что он разозлился из-за того, что львица унизила его самим фактом разборок на глазах у посторонних.

Согласно данным правительства штата Гуджарат, в Гирском лесу увеличилась популяция азиатских львов. Сейчас на его территории проживают 674 особи. Пересчет проводится один раз в пять лет, в мае 2015 года в лесу было 523 льва.