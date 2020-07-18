В соцсетях стал вирусным ролик, в котором белка подбегает к мужчине на улице и просит воды, сообщает NDTV.

Squirrel asking for water…. pic.twitter.com/JNldkB0aWU — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 16, 2020

На кадрах видно, как животное встает на задние лапы, а передние протягивает к человеку. Когда он дает белке бутылку, она жадно выпивает всю жидкость.

Видео было снято в Индии сотрудником службы охраны лесов Сюзантом Нандой.

За один день ролик набрал полмиллиона просмотров. В комментариях пользователи отмечали, что белка очень сильно хотела пить и совершенно не боялась людей. Многие были огорчены тем, что зверь живет в условиях, где нет возможности найти чистую воду.