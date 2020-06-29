Twitter обсуждает, с какими приправами его лучше подавать.
Пользователи Twitter уже несколько дней обсуждают, похож ли Юпитер на досу — традиционный южноиндийский блинчик из рисовой или чечевичной муки, пишет NDTV.
Аккаунт с познавательными фото опубликовал снимок Юпитера, сделанный космическим аппаратом «Кассини» в 2000 году, с подписью: «Так выглядит Юпитер снизу». Пользователь под ником agracadabra сравнил самую крупную планету Солнечной системы с шипящей на сковороде досой.
«Кто еще думает, что это шипящая доса, которая должна быть смазана маслом, подана с бхаджи, кокосовым чатни и горячим самбаром», — написал он.
Бхаджи — острые овощные оладьи, чатни — традиционный индийский соус, самбар — гарнир из чечевицы. Именно в такой компании досу чаще всего подают к столу. В процессе приготовления доса выглядит вот так:
В ответ на этот твит другие пользователи начали писать, что доса — это что-то внеземное или «только доса настоящая, Юпитер — это фейк». В целом многие согласились, что готовящаяся на чугунной сковороде доса очень напоминает Юпитер.