Twitter обсуждает, с какими приправами его лучше подавать.

Пользователи Twitter уже несколько дней обсуждают, похож ли Юпитер на досу — традиционный южноиндийский блинчик из рисовой или чечевичной муки, пишет NDTV.

Аккаунт с познавательными фото опубликовал снимок Юпитера, сделанный космическим аппаратом «Кассини» в 2000 году, с подписью: «Так выглядит Юпитер снизу». Пользователь под ником agracadabra сравнил самую крупную планету Солнечной системы с шипящей на сковороде досой.

«Кто еще думает, что это шипящая доса, которая должна быть смазана маслом, подана с бхаджи, кокосовым чатни и горячим самбаром», — написал он.

agracadabra @agracadabra 27 июня 2020 г. 04:51:07 (UTC) Who else thinks it’s a sizzling Dosa about to be smeared with some butter and loaded with a chunk of bhaji stuffing before being turned over and served with hot Sambhar and coconut chutney. https://twitter.com/iearnsomethlng/status/1276677651374071809 … 367

Бхаджи — острые овощные оладьи, чатни — традиционный индийский соус, самбар — гарнир из чечевицы. Именно в такой компании досу чаще всего подают к столу. В процессе приготовления доса выглядит вот так:

Learn Something @Iearnsomethlng 27 июня 2020 г. 00:44:06 (UTC) 191

В ответ на этот твит другие пользователи начали писать, что доса — это что-то внеземное или «только доса настоящая, Юпитер — это фейк». В целом многие согласились, что готовящаяся на чугунной сковороде доса очень напоминает Юпитер.