Обнародованные на белорусском телевидении секретные переговоры Варшавы и Берлина насмешили пользователей интернета.

Как сообщал «Рамблер», 2 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы располагают записью разговора Варшавы с Берлином, которая свидетельствует, что отравление Навального было сфальсифицировано с целью отбить у Путина охоту совать нос в дела Белоруссии. Сегодня запись переговоров была опубликована в СМИ.

Белоруссия показала «перехваченный» разговор о Навальном

Разговор «Варшавы с Берлином» мгновенно породил множество мемов в телеграм-каналах и твиттере.

В нашем распоряжении появилось уникальное фото: секретная белорусская система для перехвата зарубежных переговоров. pic.twitter.com/yZa8hdY6to — На полпути к Альцгеймеру Ⓜ️ (@DrSchultc) September 4, 2020

Алло, Варшава? Майк, ты сейчас умрешь! pic.twitter.com/xfweQaCL5z — Одиозный макроблогер (@darriuss_r) September 4, 2020

Перехваченный диалог Варшавы и Берлина (режиссёрская версия)

Варшава: Лукашенко герой, а героем быть не сладко. Просто больше некому, вот и ответ… Уж поверь, был бы другой, он бы ему уступил, но ведь нет.Вот и горбатится.

Берлин:Да-а…. вот поэтому он и герой. — GRISHA 💙 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) September 4, 2020

— Алё!

— Да да?

— Ну как там с Навальным?

— А?

— Как с Навальным-то там?

— Чё с Навальным?

— Чё?

— Куда ты звонишь?

— Тебе звоню.

— Кому?

— Ну тебе.

— Кому тебе?

— А вот тебе вот. pic.twitter.com/JKnCJpQEEV — Почти СовФед (@fedsovetov) September 4, 2020

Чиновник из аппарата Меркель позвонил польскому коллеге, чтобы сказать, что Лукашенко — крепкий орешек. pic.twitter.com/GR4HjbLJay — Вал Мишель (@VALMICHEL7) September 4, 2020