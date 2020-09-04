Обнародованные на белорусском телевидении секретные переговоры Варшавы и Берлина насмешили пользователей интернета.
Как сообщал «Рамблер», 2 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы располагают записью разговора Варшавы с Берлином, которая свидетельствует, что отравление Навального было сфальсифицировано с целью отбить у Путина охоту совать нос в дела Белоруссии. Сегодня запись переговоров была опубликована в СМИ.
Белоруссия показала «перехваченный» разговор о Навальном
Разговор «Варшавы с Берлином» мгновенно породил множество мемов в телеграм-каналах и твиттере.
В нашем распоряжении появилось уникальное фото: секретная белорусская система для перехвата зарубежных переговоров. pic.twitter.com/yZa8hdY6to
— На полпути к Альцгеймеру Ⓜ️ (@DrSchultc) September 4, 2020
Алло, Варшава? Майк, ты сейчас умрешь! pic.twitter.com/xfweQaCL5z
— Одиозный макроблогер (@darriuss_r) September 4, 2020
Перехваченный диалог Варшавы и Берлина (режиссёрская версия)
Варшава: Лукашенко герой, а героем быть не сладко. Просто больше некому, вот и ответ… Уж поверь, был бы другой, он бы ему уступил, но ведь нет.Вот и горбатится.
Берлин:Да-а…. вот поэтому он и герой.
— GRISHA 💙 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) September 4, 2020
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с Навальным?
— А?
— Как с Навальным-то там?
— Чё с Навальным?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот. pic.twitter.com/JKnCJpQEEV
— Почти СовФед (@fedsovetov) September 4, 2020
Чиновник из аппарата Меркель позвонил польскому коллеге, чтобы сказать, что Лукашенко — крепкий орешек. pic.twitter.com/GR4HjbLJay
— Вал Мишель (@VALMICHEL7) September 4, 2020
Когда дали послушать перехват разговора pic.twitter.com/zQvcAHhjzh
— Бармалей 🧛🏼♂️🧟♀️🧝♀️ (@Bar_maley) September 4, 2020