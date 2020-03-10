Как стало известно порталу Mpravda.com, внутреннее убранство китайского Chevrolet Blazer будет отличаться от версии вседорожника для США. Автомобиль получит увеличенный парящий экран мультимедийной системы на 10 дюймов, модернизированную приборную панель, дополнительный блок управления климатом для пассажиров второго ряда, а также панорамную крышу с люком.

Chevrolet Blazer с 7-местным салоном заметно прибавил в габаритах относительно стандартной модификации. Длина модели выросла на 137 мм и теперь составляет 4 999 мм. Ширина изменилась незначительно — 1 953 мм (+5 мм), а высота прибавила 25 мм (1 727 мм). При этом расстояние между осями осталось прежним — 2 863 мм.

Под капотом растянутого Chevrolet Blazer устанавливается 2,0-литровый 230-сильный турбомотор в паре с новейшей 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод — полный.

«Большой внедорожник будет доступен исключительно в спортивной RS-версии. Такой кросс отличается эффектными красными вставками на кузове, черной решеткой радиатора, тонированной оптикой и затемненными колесными дисками. Салон модели отделан натуральной кожей с красными акцентами и контрастной прострочкой», — сообщает издание «Новые автомобили».

Трехрядный Chevrolet Blazer появится на китайском рынке в марте. Предварительная цена — около 238 900 юаней, что в пересчете по актуальному курсу составляет 2 277 000 рублей.