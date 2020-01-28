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В Сети предложили изменить логотип НБА в память о Коби Брайанте

23:22 28/01/2020

Баскетбольные болельщики предложили изменить логотип НБА в память о погибшем в авиакатастрофе Коби Брайанте. Соответствующую петицию подписали уже более двух миллионов человек на портале Charge.org.

Фанаты предложили изменить логотип американской лиги в память о Коби для того, чтобы увековечить ее навсегда. На данный момент петицию подписали 2 122 012 человек.

Легендарный Коби Брайант, игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб накануне. Его вертолет разбился в туман недалеко от Лос-Анджелеса. Пилот и все восемь пассажиров, в том числе 13-летняя дочь 41-летнего баскетболиста Джианна, погибли. Команды НБА провели несколько мемориальных акций в память о Брайанте.



