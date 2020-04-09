Виртуальный православный храм заработал в Сети. Размещен VR-храм на портале врпц.рф, что, вероятно, расшифровывается как «виртуальная Русская православная церковь».

Создатели уверяют, что он соответствует всем канонам и поможет заменить обычные церкви во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Виртуальный храм выполнен как трехмерная экскурсия по богато украшенному собору, пользователь может перемещаться в несколько его точек. Фоном звучит православный хор, отмечает телеканал «360». Тем не менее как молиться в нем или ставить свечи, неясно.

Авторами виртуального храма указаны продакшен-студии Krem и My Duck’s Vision. Ранее они уже выполняли заказы для официальных структур.

В конце марта патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов из-за пандемии коронавируса, а молиться вместо этого дома.

«Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», — цитирует предстоятеля РПЦ «Газета.ру».

В России также был запущен соответствующий хештег — #молитесьдома.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Из-за введения режима повышенной готовности на территории страны были отменены все массовые мероприятия.

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