На YouTube разместили тизер мини-сериала «Правило Коми» (The Comey rule), в котором роль президента США Дональда Трампа сыграл Брендан Глисон, известный по участию в фильмах о «Гарри Поттере», сообщает RadioTimes.

Сериал основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми «A higher loyalty» («Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги»), опубликованной в апреле 2018 года. Издание вышло после того, как Трамп уволил Коми в 2017 году из-за скандала, связанного с расследованием дела об электронных письмах Хилари Клинтон.

По информации RadioTimes, действие в шоу развернется вокруг президентских выборов в США, которые состоялись в 2016 году.

Вместе с Бренданом Глисоном в проекте снялся Джефф Дэниэлс, Кингсли Бен-Адир, Уна Чаплин и другие.

Премьера сериала состоится на Showtime 27 сентября.