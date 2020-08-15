В Сети ответили читателям японской газеты Hokkaido Shimbun, которые пришли в негодование после новостей о выпуске в обращение российской пятирублевой монеты, на которой изображена стела советским воинам — освободителям Курил.

Японские комментаторы сочли это оскорблением и предложили в ответ также выпустить деньги с призывом «вернуть острова». Некоторые из них отметили, что Москва «испытывает терпение» Токио.

Российские интернет-пользователи с иронией отнеслись к возмущению читателей Hokkaido Shimbun.

«А давайте драться деньгами. Кто захочет сказать другому гадость, тот выпускает монеты. Чем большую гадость хочется сделать, тем больший тираж», — пошутил afanaci Пупкин в обсуждении под статьей.

«Курилы захотели вернуть. Смех», — написали в комментариях.

Другие заметили, что от «переживаний японцев» не зависит решение территориального вопроса.

«Напоминает детский анекдот. У зайца в трамвае украли чемодан. Заяц грозно и громко заявляет пассажирам: «Отдайте чемодан! А то будет как в прошлый раз!» Кто-то спрашивает: «А что было в прошлый раз?» Заяц: «А в прошлый раз не отдали», — высказался пользователь под ником Добропыхатель.

Некоторые комментаторы посчитали, что «злобная» реакция японских жителей говорит о «бессилии».

Ряд пользователей предположили, что тема «возвращения островов» продвигается «по указке США».

«А потомков самураев не возмущает наличие на своей территории баз «друзей», сбросивших бомбы на Хиросиму и Нагасаки?» — поинтересовался Иван Дуллин.

Японская сторона в течение многих лет оспаривает принадлежность островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году российская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Москва рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор между странами так и не был заключен.