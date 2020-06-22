Пользователи социальных сетей прокомментировали в инстаграме смертельную аварию с участием восемнадцатилетней российской блогерши Насти Тропицель.

Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.

Многие выразили соболезнование в связи с гибелью девушки.

«Она предчувствовала, что будет что-то плохое, но не могла понять это. Ссылаясь на бессилие. Это был знак», — написала swet_oleynik.

"Я просто хожу уже несколько часов никакая, поревела и теперь полное опустошение, как будто лучик света покинул эту землю, очень тяжелая потеря и глупая смерть такого жизнерадостного и светлого человека", — призналась fadeevaanastasia.

«Я просто не могу в это поверить, до последнего думала, что это какая-то ошибка, очень плохая шутка», — отметила s. u. n22.

"2020 — самый тяжелый год", — констатировала volkovaa9637.

Некоторые пользователи парировали критические замечания в адрес Тропицель.

«Люди, опомнитесь, как вы можете быть такими жестокими? Человека нет в живых, всем людям тяжело от ее потери, а вы просто пишите, что она ничего не значила для мира! Черт возьми, а что вы сделали в этой жизни?» — задалась вопросом katyaha_kka.

"Вот вы пишете: да что вы хотели, она в 18 села за мотоцикл! А что вы делали в свои 18-19 лет? Сидели дома, учили книжки и пили только чай с кофе? Серьезно?" — обратилась к критикам блогерши anrobertovna.

«Люди, которые теперь пытаюсь вылить грязь на этого человека, — низки и завистливы. Пощадите близких Насти, она ведь вам ничего не сделала», — заключила evdokimo_vaa.

Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.