В Сети опубликовано видео победы Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире АСА 107 в Сочи.

Поединок должен был состояться в Москве, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли в Сочи. Бой состоялся без зрителей.

View this post on Instagram 💪🏻 @Maga_Isma останавливает Александра Емельяненко в третьем раунде! #aca107 A post shared by ACA MMA (@aca_mma) on Jul 24, 2020 at 12:20pm PDT

С первого раунда Исмаилов, который весит более чем на 20 кг меньше своего соперника, доминировав. В третьем раунде рефери зафиксировал технический нокаут и победу Исмаилова.