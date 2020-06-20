Пользователи Сети прокомментировали решение медсестры из Тулы Надежды Жуковой стать лицом бренда спортивной одежды.

Ранее стало известно, что Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда Zasport. В Instagram компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке. Пользователи Сети одобрили решение Жуковой.

«Красотка», — написал andrey_tenniscoach.

«Умничка! Счастья тебе и твоим родителям», — пожелал prosvetlennyy.

«С юмором, милая и работящая — это очень здорово. Развеселила всю страну в сложное время, мы это оценили. Успехов и всего хорошего», — добавила veraguralnik.

«Почему так мало фотографий с Надеждой?» — спросил пользователь alecksei_oops.

«Можно познакомиться с этой медсестрой?» — пошутил igor_prikhoda.

Медсестра в бикини стала лицом модного бренда

В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.

За медсестру заступились власти региона, в частности, его глава Алексей Дюмин, который призвал быть благодарными медикам, а не порицать их. Также слова благодарности за работу Жуковой высказал глава областного минздрава Алексей Эрк.