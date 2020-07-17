Вышедший накануне на платформе Apple TV+ фильм «Грейхаунд» активно обсуждают на сайте-агрегаторе отзывов и рецензий Rotten Tomatoes.

Действие ленты режиссера Аарона Шнайдера разворачивается во время Второй мировой войны и основано на реальных событиях. Том Хэнкс играет ветерана ВМФ, ему впервые в жизни приходится руководить обороной морского конвоя с войсками и боеприпасами, который пересекает Атлантический океан. В секторе «черная яма», где нет поддержки с воздуха, его атакуют немецкие подлодки.

Положительных отзывов больше. Критики хвалят игру Тома Хэнкса (он же написал сценарий).

«Напряженный, хорошо скомпанованный фильм о войне» (Appleinsider ), «Грейхаунд» похож на очень старый фильм, но от этого не теряет своей привлекательности» (National Post), «В картине недостаточно внимания уделяется развитию характеров, но, тем не менее, он идет в хорошем темпе, и его приятно смотреть» (BRWC).

Показ фильма на Apple TV+, которая выкупила права у Sony, принес платформе рекордное количество просмотров по итогам первых трех дней.