Российский YouTube-блогер Мари Говори и журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр высмеяли смерть протоиерея Дмитрия Смирнова. На черный юмор отреагировал телеведущий Владимир Соловьев.

Накануне, как сообщал «Рамблер», скончался протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов. О смерти священника журналистам сообщил пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский, который подчеркнул, что по Смирнову была отслужена панихида.

Раскрыта причина смерти протоирея Смирнова

О, протоиерей Смирнов на повышение пошёл pic.twitter.com/IZtQTHR1r2 — Мари Говори (@mariagovori) October 21, 2020

Юмористическую риторику подхватила журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Она отметила, что на небесах священнику известному своими скандальными высказываниями придется несладко.

«Мне кажется, его ждет жесткий дауншифтинг», — отметила журналистка.

Не все фолловеры поддержали черный юмор по поводу смерти Смирнова. Женщин назвали «злыми», «кощунницами» и «кончеными тварями». Среди негодующих отметился и телеведущий Владимир Соловьев. Шутки по поводу смерти священника он сравнил с «плясками на костях» и отметил, что в юмористических твитах «вся суть российской оппозиции».