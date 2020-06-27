Режим ЧС из-за коронавируса введён в четвёртом по величине городе Сербии — Крагуевац, сообщили местные власти.

Институт общественного здоровья в Крагуеваце сообщил, что за последние сутки в городе выявлено 50 больных COVID-19, всего с начала пандемии — 197 зараженных. После заседания городского кризисного штаба днем мэр Крагуеваца Радомир Николич провозгласил режим ЧС на территории муниципалитета, о чем сообщила администрация города.

По последним данным сербского минздрава, с начала пандемии в стране выявлено 13 565 больных, из которых 193 — в пятницу. Скончались всего 265 человек, ежедневно умирает по одному пациенту. В городе Нови-Пазар введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали Mpravda.com в представительстве ВОЗ в Белграде причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.