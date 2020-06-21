В парламент Сербии по итогам воскресных выборов проходят три партии, свидетельствуют данные exit poll «Центра за свободные выборы и демократию» (CeSID).

Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов парламента страны, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Правом голоса обладали 6,5 миллиона граждан Сербии, которые голосовали на 8,4 тысячи участков, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.

«СПП (Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича — ред.) получает 62,4% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича — 10,6%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 4%», — сообщил CESID.

Законом также предусмотрена квота для партий нацменьшинств — венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман).

Остальные партии набирают менее необходимых 3% для прохождения в парламент.

Обработано 65,6% анкет.

Первые предварительные результаты избиркома ожидаются после 11.00 мск.

Избирательная комиссия должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной скупщине Сербии боролся 21 блок. Депутаты избираются сроком на четыре года.