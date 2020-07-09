Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений против COVID-19 сообщила о новом ужесточении мер, в частности, запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше 10 человек.

Тем самым, власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.

«Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21.00 до 6.00 на период до улучшения ситуации», — заявила премьер-министр на пресс-конференции.

Отмечается, что данные меры вводятся в Белграде, муниципальным властям на местах предстоит принять решение об ограничениях самостоятельно. По словам Брнабич, ресурсы по приему пациентов с коронавирусом «исчерпаны».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.