В Сербии за сутки выявлено 227 больных COVID-19, скончались двое пациентов, сообщило министерство здравоохранения.

«За последние 24 часа выявлены 227 новых больных, общее число зараженных с начала пандемии составило 13 792 человека. За сутки скончались двое пациентов, всего 267 умерших больных», — сообщил минздрав в субботу.

Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции.

Режим ЧС из-за коронавируса в субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии — Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафикисрован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали Mpravda.com в представтельстве ВОЗ в Белграде причиной явялется ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.