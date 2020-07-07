Власти Сербии приняли решение вернуться к практике комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.

«С пятницы по понедельник введем длительный комендантский час», — сообщил Вучич.

Кроме того, по его словам, со среды запрещается собираться более пяти человек как в помещении, так и на улице.

Президент сообщил, что в данный момент всего около четырех тысяч человек находятся в больницах с Covid-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены.

Как сообщило во вторник министерство здравоохранения, в Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии. Тем самым количество жертв достигло 330 человек, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.