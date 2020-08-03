Протестующие представители оппозиции у Скупщины (парламента) Сербии в центре Белграда забросали яйцами несколько депутатов нового созыва заксобрания во время первого заседания перед принятием присяги.

В понедельник новоизбранным 250 депутатам Скупщины Сербии были подтверждены их мандаты, они принесли присягу. Перед зданием представительного органа в это время проходил малочисленный протест внепарламентской оппозиции во главе с лидером движения «Достаточно» экс-министром Сашей Радуловичем. Несколько десятков его сторонников пытались блокировать движение автомобилей на улице перед зданием и выкрикивали лозунги, обвиняя власти страны в предательстве национальных интересов, а парламент в нелегитимности.

Трансляцию мирного и малочисленного протеста вели несколько его участников в соцсетях. В паузе заседания депутаты партии нацменьшинства Союз венгров Воеводины (SVM), вышли из здания парламента, чтобы сфотографироваться перед Скупщиной. Протестующие начали кричать, свистеть и бросать в них яйца. Как сообщила затем журналистам парламентарий Элвира Ковач, им удалось попасть в ее коллегу, доктора Эмесе Ури, также этническую венгерку. Полиция, которая выставила легкий кордон перед ступенями парламента, задержала одного из протестующих, у нескольких проверила документы.

В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. Первого июля около 200 тысяч граждан Сербии повторно голосовали на 234 избирательных участках.

Согласно окончательным данным избиркома, правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича получила 60,65% голосов и 188 мандатов из 250 в Скупщине. Вучич затем провел консультации с лидерами парламентских партий и заявил, что новое правительство будет сформировано до 25 августа.

Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича получает 10,38% и 32 депутатских места, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,83% и 11 мандатов.

Места в сербском парламенте также достались по квоте партиям нацменьшинств: Союз венгров Воеводины получил девять мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев — четыре депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) — три мандата и албанская коалиция с юга Сербии — три места в Скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.