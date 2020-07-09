При двухдневных беспорядках в Сербии пострадали 118 полицейских, были задержаны 153 человека, сообщил директор полиции страны Владимир Ребич.

«За время двухдневных протестов протестующие нанесли травмы 118 сотрудникам полиции, которые получили медицинскую помощь. Граждане были свидетелями насилия не только в Белграде, в Нови-Саде, Нише, Крагуеваце. Такое насилие недопустимо, и полиция предпримет все меры, чтобы остановить насилие на улицах, а нарушители предстанут перед законом», — цитирует Ребича МВД.

Он уточнил, что за два дня задержаны 153 человека.

В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления «правдивых» сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича. Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.