В ряде городов в Сербии в среду вечером прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов, передают сербские СМИ.

Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространения коронавируса, требовали предоставления «правдивых» сведений о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который якобы необъективно освещает действия оппозиции и протесты. Некоторые демонстранты пели национальные песни и требовали от властей защитить Косово.

В Нови-Саде в протестном митинге приняли участие несколько тысяч демонстрантов, представляющих в том числе и левые, и крайне правые политические течения. При этом хулиганы из числа протестующих разбили стекла в офисе СПП, вынесли оттуда мебель и подожгли ее перед входом, а также атаковали камнями, коктейлями молотова и пиротехникой здание городской управы, разбили дверь на входе в офис регионального Радио-телевидения Воеводины.

В ходе акции нападению подверглась и съемочная группа национального телеканала РТС. Сотрудники жандармерии рассеяли протестующих и перекрыли кордонами центр Нови-Сада, после чего ситуация успокоилась.

В Нише демонстранты закидали камнями и фруктами офис СПП и также напали на сотрудников телеканала РТС.

В Крагуеваце в среду вечером примерно полторы тысячи протестующих выступили перед зданием городской управы. Акция поначалу носила мирный характер, после 22.00 (23.00 мск) хулиганы камнями разбили окна на первом этаже местного полицейского участка и закинули в помещение фальшфейеры. Силы правопорядка рассеяли толпу с использованием слезоточивого газа.

О количестве пострадавших и задержанных в этих акциях на данный момент не сообщается. Сербское МВД на данный момент обнародовало сведения только о ранении десяти полицейских в ходе беспорядков в Белграде.