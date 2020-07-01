В Сербии открылись 234 участка для повторного голосования на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).

В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов парламента страны, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. Волеизъявление прошло на 8 433 избирательных участках, правом голоса обладали свыше 6,5 миллионов сербских граждан. Из-за жалоб и зафиксированных нарушений избирком решил провести повторное голосование.

«РИК приняла решение, согласно которому на 234 избирательных участках будет проведено повторное голосование в среду 1 июля 2020 года с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск)», — сообщил председатель комиссии Владимир Димитриевич.

Эти участки составляют почти 3% от общего числа, правом голоса на них обладают около 200 тысяч граждан. Такое число избирателей может повлиять на достигнутые 21 июня результаты политических сил.

За 250 мест в однопалатном парламенте боролся 21 блок. По предварительным данным избиркома с 97,23% участков, Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича получает 60,68% голосов и 189 мандатов в Скупщине, Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича – 10,35% и 32 депутатских места, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,86% и 12 мандатов.

Места в сербском парламенте также достанутся по квоте партиям нацменьшинств: Союз венгров Воеводины — девять мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев — три депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) — два мандата и албанская коалиция с юга Сербии получит три места в Скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.

Скупщина избирается сроком на четыре года. Президент и глава правящей партии Сербии пообещал, что новый кабинет министров будет сформирован в отведенный законом срок. В Сербии он составляет максимум 90 дней с момента вступления в полномочия нового созыва парламента.