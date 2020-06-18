Сербия ждет с визитами секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова, заявил в четверг вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«У нас превосходное сотрудничество с Совбезом РФ, я имел честь встречаться с Патрушевым семь раз. Прошу вас передать ему мой привет и приглашение посетить Сербию», — сказал Стефанович российскому министру.

«Будем рады видеть в этом году главу МВД Колокольцева и главу Росгвардии Золотова — если не в этом, то в следующем точно», — добавил вице-премьер.