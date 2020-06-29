В Сербии продолжается рост числа заболевших COVID-19, за сутки выявлены 242 зараженных, скончались 4 человека, сообщило министерство здравоохранения.

Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

«За прошедшие 24 часа выявлены 242 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 14 228 человек. За сутки скончались 4 пациента, всего умерло 274 больных», — сообщил минздрав.

Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства «в порядке».

Режим ЧС из-за коронавируса в минувшую субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии — Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее также введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали Mpravda.com в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.