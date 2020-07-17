В Сербии число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 к пятнице достигло с начала пандемии 452 человек, за сутки выявлены 392 зараженных коронавирусом, сообщил национальный кризисный штаб при правительстве.

С пятницы в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.

«За прошедшие 24 часа протестированы 9 910 человек, выявлены 392 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 20 109 человек. Скончались 10 пациентов, всего умерли 452 больных», — заявил министр здравоохранения Златибор Лончар на брифинге штаба.

«На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 184 человека (максимум с начала пандемии — ред.)», — уточнил он.

Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.