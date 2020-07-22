В Сербии число жертв COVID-19 к среде достигло с начала пандемии 499, за сутки выявлены 426 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения.

С минувшей пятницы в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.

«За прошедшие 24 часа протестирован 11 521 человек, выявлены 426 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 22 031. Скончались 8 пациентов, всего умерли 499 больных», — заявил минздрав.

«На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 205 человек (максимум с начала пандемии, как и число выявленных больных — ред.)», — уточнили медики, всего госпитализированы 4 619 больных.

Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.