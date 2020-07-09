Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Премьер Сербии Ана Брнабич в четверг на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений против COVID-19 сообщила о новом ужесточении мер, в частности запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше 10 человек. Тем самым, власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.

«За прошедшие сутки выявлено 266 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 17 342 человек. За прошедшие 24 часа скончались 11 пациентов, всего с начала пандемии умерли 352 человека», — сообщил минздрав.

Накануне число смертей также составило 11 человек.

Новые ограничительные меры вступают в силу в пятницу. Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21.00 до 6.00 на период до улучшения ситуации.

Данные меры вводятся в Белграде, муниципальным властям на местах предстоит принять решение об ограничениях самостоятельно. По словам Брнабич, ресурсы по приему пациентов с коронавирусом в столице Сербии «исчерпаны».