В Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что представляет максимум за все время пандемии, сообщило министерство здравоохранения.

По последним данным минздрава, 13 пациентов с COVID-19 скончались в Сербии за минувшие сутки, всего жертвами коронавируса стали 330 человек, выявлено 299 новых зараженных, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.

Число муниципалитетов Сербии, где введен режим ЧС из-за пандемии COVID-19, накануне достигло 14 на фоне роста заболеваемости. Режим ЧС также введен в городах и районах Лучани, Нови-Пазаре, Тутине, Kрагуеваце, Вране, Иванице, Шабаце, Чачке, Ариле, Кралево, Пожеге, Ужице, Прибое.

В Белграде режим ЧС был введен 3 июля. На две недели закрыты ночные клубы с 23.00 до 6.00, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях ввели более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде несколько медцентров были ранее переведены на работу с больными COVID-19, власти разворачивают мобильный госпиталь на 500 мест в крупнейшей в стране крытой «Штарк арене» и переориентируют другие больницы.

С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали Mpravda.com в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.