В Сербии за сутки скончался один пациент с COVID-19, выявлены 93 новых случая заражения, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и в июне несколько дней летальные случаи не фиксировались.

«В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии — 259 человек. Выявлены 96 новых зараженных, всего 12 709 больных», — сообщил минздрав в пятницу.

Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых случаев заражения можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.

Сербия смягчила ограничительные меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.

Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.