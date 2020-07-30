Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

Кроме того, сенаторы предлагают выделять по четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.

В настоящее время по линии Пентагона на военную помощь Украине ежегодно выделяется примерно 250 миллионов долларов. Сенаторы таким образом хотят закрепить финансовые обязательства со стороны Вашингтона в виде отдельного закона.

Документ также требует, чтобы Белый дом назначил специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовал диалогу между странами Причерноморья.

Кроме того, законопроект призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планомерно наращивают военную помощь Киеву, стремясь закрепить свое влияние на оборонный сектор Украины.

Подобными действиями Вашингтон, по сути, поддерживает «партию войны» в Киеве и «поощряет курс украинских властей на саботаж минских договоренностей и продолжение боевых действий в Донбассе», отметила Захарова.