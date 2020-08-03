Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance, должна купить американская компания, чтобы обезопасить пользователей и их данные.

«TikTok должна купить американская компания, чтобы все могли продолжить его использовать, и чтобы ваши данные были в безопасности… Нужно найти безопасный путь для продолжения (функционирования – ред.) TikTok», — написал Шумер в своем аккаунте в Twitter.

A US company should buy TikTok so everyone can keep using it and your data is safe. This is about privacy. With TikTok in China, it’s subject to Chinese Communist Party laws that may require handing over data to their government. A safe way must be found for TikTok to continue. — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 3, 2020

Лидер демократов указал, что при владении TikTok китайцами, сервис попадает под китайское законодательство, что может подразумевать передачу данных пользователей правительству КНР. Поэтому под вопросом стоит конфиденциальность информации пользователей сервиса.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.