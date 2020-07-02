Сенатор США Том Юдалл сообщил в Twitter, что намерен законодательно обязать президента Дональда Трампа отчитаться об имеющейся у него собственности за рубежом.

«Мы подали поправку в закон о национальной обороне, которая требует от президента сообщать финансовую информацию об иностранной собственности, которая принадлежит или находится под управлением организации Трампа», — заявил Юдалл, демократ от штата Нью-Мексико.

По его словам, конгресс должен знать, принимает ли Трамп решения по внешней политике на основании своих интересов в бизнесе.

Поправка Юдалла не имеет отношения к национальной обороне, но если она окажется в финальной версии законопроекта, принятой конгрессом, у Трампа будет лишь два выбора — наложить на законопроект вето или подписать его. При этом конгресс может преодолеть вето Трампа двумя третями голосов в каждой палате. Однако перспективы принятия поправки неясны.

Это не первая попытка законодателей узнать подробности деловых связей Трампа. Верховный суд готовится вынести решение о том, обязан ли Трамп по запросу конгресса обнародовать свои налоговые и финансовые документы.