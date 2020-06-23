Режим ЧС введен в семи общинах (районах) Сербии из-за разлива рек после дождей, сообщил начальник управления пожарных и спасательных подразделений МВД Горан Николич.

Сильные дожди идут несколько дней в Сербии, особенно критическая ситуация сложилась на западе страны. Режим чрезвычайной ситуации был введен в семи муниципалитетах из-за разлива нескольких местных рек.

«Наиболее критично сейчас в муниципалитетах Любовия и Гуча, потому что рано утром там шел сильный дождь. Хорошо, что уровень воды начал снижаться там, где ночью было критично – в Лознице, Крупане, Осечине, ситуация там улучшается», — заявил Николич в эфире национального телевидения утром во вторник.

По данным МВД, вода разлилась по дорогам и улицам нескольких населенных пунктов, подтоплены несколько десятков объектов, разрушен один мост, эвакуированы 48 человек, а одного гражданина «спасли, потому что была угроза его жизни».